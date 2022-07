No dijeron nada

Algunos tienen una amistad personal con Andrés Manuel y no se rebajaron el sueldo cuando los nombró. Entre ellos están el maestro Bátiz, Victoria Rodríguez Ceja, Graciela Márquez, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Una salida a este tema sería decretar un congelamiento de salarios hasta que los alcance el presidencial. Y que la Cámara de Diputados le dé un aumento a Andrés Manuel, porque su ingreso es inusualmente bajo frente a la de otros presidentes y no escapa a la inflación (al único que no debe darse nada es a Ricardo Sheffield, por chismoso).

Claudio X. González

… debería decirle a su papá que se mida con los precios. Su compañía Kimberly-Clark maneja productos de higiene y limpieza, con marcas como Kleenex, Pétalo y Huggies. Por su lado, Grupo Bimbo y Gruma también han encarecido sus productos en lo que va de 2022, al igual que Alsea, el mayor grupo restaurantero de Europa y América Latina, franquiciatario de Starbucks, de acuerdo con el servicio de información Axis.

Panamá

Así como el gobierno mexicano decidió enfriar el costo de los carburantes para no echarle más leña al fuego de la carestía, Panamá regulará el precio de 72 productos alimenticios luego de protestas y bloqueos carreteros. Es que la inflación ha subido significativamente: en junio registró una variación interanual de 5.2%, rebasando la registrada durante 2021 de 2.6 por ciento.

Twitterati

¿Por qué Samuel García no reclama a las empresas que acapararon el agua en Nuevo León? Simple, porque esas empresas son las que lo pusieron de gobernador.

