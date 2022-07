Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de julio de 2022, p. 21

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyos síntomas de covid-19 se han resuelto casi por completo , según su médico, criticó ayer a su antecesor Donald Trump por no haber actuado durante el asalto al Capitolio, episodio al cual calificó de infierno medieval .

Los valientes agentes del orden fueron víctimas de un infierno medieval durante tres horas, chorreando sangre, rodeados de matanza, cara a cara con la multitud enloquecida que creía las mentiras del presidente derrotado , sostuvo Biden al margen de la conferencia anual de la Organización Nacional de Ejecutivos Policiales de Raza Negra, realizada en Orlando, Florida.

Durante tres horas, el derrotado ex presidente de Estados Unidos vio cómo sucedía todo, sentado en la comodidad del comedor privado junto al Despacho Oval , afirmó el gobernante, al referirse al intento de golpe de Estado perpetrado en enero del año pasado.

Policías, los héroes