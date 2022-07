En menos de dos meses, Galindo habrá pasado por tres diferentes categorías del Tricolor luego de clasificar a la Sub-17 femenil al Mundial de India 2022, en mayo pasado. Debido a que el técnico designado Raúl Chabrand se encontraba en el torneo Maurice Revello (Francia) al frente de la Sub-21 varonil, la ex futbolista de 37 años se hizo cargo de manera temporal de la Sub-17 –el 8 de junio– en una gira de tres partidos por Japón, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir a un representativo de hombres en México.

Por tanto, la responsabilidad de dirigir a la selección mexicana en la Copa del Mundo Sub-20 en Costa Rica, del 10 al 28 de agosto, recaerá en la estratega Ana Laura Galindo, quien, de acuerdo a la federación, decidirá si integra a su cuerpo técnico al resto de los ayudantes de Maribel que también fueron investigados y no tuvieron evidencias en su contra.

No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico hacia sus jugadoras , refirió el documento. La indagatoria, que incluyó entrevistas a más de 20 personas –de las partes involucradas y quienes pudieron tener conocimiento o información sobre las quejas presentadas–, arrojó que el grupo de trabajo de Domínguez compartió información y decisiones indebidamente , privilegiando a varios elementos del equipo.

Sin mencionar el nombre de Maribel Domínguez, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ratificó el cese definitivo del cuerpo técnico que encabezaba la ex futbolista en la selección femenil Sub 20 al encontrar evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas por parte de sus integrantes tras la investigación abierta el pasado 18 de julio por denuncias de acoso y maltrato contra algunas jugadoras, lo cual fue descartado por el organismo.

Ahora, en medio de la avalancha de problemas, a Galindo le esperan dos Copas por disputar en un mismo año. Ana tiene las armas para lograr todo lo que se proponga, es una mujer con la mente clara y mucha determinación , expresó alguna vez sobre ella el ex seleccionador Leonardo Cuéllar, después de que lo acompañara como auxiliar técnico en el América femenil.

Por otro lado, la FMF aclaró que tiene una política de cero tolerancia ante aquellas conductas que vayan en contra del código interno de conducta , denominado Código Fair Play, el cual, subrayó, garantiza un seguimiento serio, profesional, con absoluta confidencialidad y pleno compromiso de llegar a esclarecer el caso. Éste, sin embargo, fue refutado por varias seleccionadas como un protocolo de prevención para casos de discriminación, acoso y violencia de género.

Contrario a la omisión del nombre de Maribel, el organismo citó a la sicóloga Parma Aragón, coordinadora del área de crecimiento personal de selecciones nacionales, para aclarar que no tiene vinculación reciente con ningún combinado femenil , por lo que no fue requerida en este proceso. A la especialista se le señalaba de frenar presuntas denuncias de acoso relacionadas con Maribel y su grupo de trabajo para que éstas no escalaran a la dirección de selecciones nacionales, entonces encabezada por Gerardo Torrado.