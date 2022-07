Esta propuesta de desaparición histórica de los pueblos originarios en los procesos educativos y en libros no es nueva. Habría que recordar que, en el primer ladrillo con el que se construyó la educación moderna mexicana, el vasconcelismo , significó la tumba de muchos saberes tradicionales, lenguas e idiomas milenarios y modos de relación social. La invención de la raza cósmica por José Vasconcelos, implantó un modelo de enseñanza en que se le decía a los indios que no saldrían adelante con lo que eran, ya que sus saberes no podían admirar una obra de arte, y para apreciarla tenían que ir a la escuela. Como lo retrata el primer número de la revista Maestro, editada por la SEP: Escribiremos para los muchos con el propósito de elevarlos y no nos preguntamos qué es lo que quieren las multitudes, sino qué es lo que más les conviene para que ellos mismos encuentren el camino de la redención .

Este blanqueamiento educativo siguió hasta nuestros días, a lo largo de sexenios y reformas educativas. A pesar del reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución y la transformación a un estado multicultural (gracias a los grandes movimientos sociales indígenas), los modelos curriculares siguieron siendo promotores de la unificación cultural desde la visión del Estado, utilizando instrumentos de violencia histórica, cultural, epistemológica. La Secretaría de Educación y sus libros de texto siguen excluyendo de la historia oficial a los pueblos indios, invisibilizando su participación histórica, y negando la importancia que tuvieron en cada uno de los acontecimientos de este país.

El Acuerdo Educativo Nacional (2019), que propuso e impulsó el ex director de Fundación Azteca y ex secretario de Educación Esteban Moctezuma, fue acertadamente criticado en su momento. Hubo poca participación del magisterio en la elaboración de planes de estudio y programas, así como de los libros de texto.

Alarma la incongruencia de la actual política educativa. Es un contrasentido poner como eje central a la inclusión y, simultáneamente, fomentar dentro de los libros la invisibilización de grupos indígenas y su participación en la historia. Si los reformadores de políticas educativas no comprenden a cabalidad la importancia de la educación para la transformación social, rompen con la idea central del planteamiento curricular: la relación entre sociedad y escuela.

* Maestro