alpite, Cuba, está solo a unas pocas millas de Playa Girón, a lo largo de la Bahía de Cochinos, en donde Estados Unidos intentaron derrocar a la Revolución Cubana en 1961. En una calle modesta, dentro de un pequeño edificio con una bandera cubana y un gran cuadro de Fidel Castro cerca de la puerta principal, la doctora Dayamis Gómez La Rosa atiende pacientes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De hecho, decirlo así no sería exacto. La doctora Dayamis, como la mayoría de las y los médicos de atención primaria en Cuba, vive encima de la clínica que dirige. Me convertí en doctora , nos dijo mientras nos sentábamos en la sala de espera de la clínica, porque quería hacer del mundo un lugar mejor . Su padre era cantinero y su madre trabajadora de casa particular, pero gracias a la Revolución , dice, ella es médica de atención primaria y su hermano es dentista. Los pacientes vienen siempre que necesitan atención, incluso en mitad de la noche.

Además de la sala de espera, la clínica sólo cuenta con otras tres salas, todas pequeñas y limpias. Las mil 970 personas de Palpite acuden a ver a la doctora Dayamis, quien resalta que tiene a su cargo a varias gestantes y lactantes. Desea hablar de las embarazadas y de los niños y niñas para resaltar que en los últimos tres años no ha muerto ni un infante en su pueblo ni en el municipio. La última vez que murió un bebé , dijo, fue en 2008 cuando un niño nació prematuramente y tenía grandes dificultades para respirar . Cuando le preguntamos cómo recordaba esa muerte con tanta claridad, nos dijo que como médica cualquier muerte es terrible, pero la muerte de un niño hay que evitarla a toda costa. Desearía no haber tenido que pasar por eso , dijo.

Erradicar las enfermedades de los pobres. Antes de la Revolución, la región de la Ciénaga de Zapata, en donde se ubica Bahía de Cochinos, tenía una tasa de mortalidad infantil de 59 por cada mil nacidos vivos. La población de la zona, en su mayoría dedicada a la pesca de subsistencia y al comercio del carbón vegetal, vivía en una gran pobreza. Fidel pasó la primera Nochebuena después de la Revolución de 1959 con la recién formada cooperativa de productores de carbón, escuchándolos hablar sobre sus problemas y trabajando con ellos para encontrar una salida a la condición de hambre, analfabetismo y mala salud. Un proyecto de transformación a gran escala se había puesto en marcha unos meses antes, lo que atrajo a cientos de personas muy pobres a un proceso para salir de las condiciones miserables que los aquejaban. Esta es la razón por la que este pueblo se levantó masivamente para defender la Revolución contra el ataque de Estados Unidos y sus mercenarios en 1961.

Pasar de 59 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos a ninguna muerte infantil en cuestión de unas pocas décadas es una hazaña extraordinaria. Esto se logró, dice la doctora Dayamis, porque la Revolución Cubana presta una enorme atención a la salud de la población.