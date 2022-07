C

uando Enrique Meza llegó a dirigir a los Diablos Rojos del Toluca el guardameta era Luis Alberto Islas; al Ojitos le llegó el rumor de que el portero argentino andaba acosando sexualmente a los chavales de fuerzas básicas. Meza no tuvo que observar mucho para verificar el dato, se presentó con el presidente del club, Rafael Lebrija, y lo puso al tanto de la situación con un ultimátum –consciente de su desventaja, pues mientras él recién llegaba, Islas era una de las figuras–: Se va él o me voy yo , planteó. Lebrija lo respaldó sin chistar.

Con o sin protocolos, palabra a la que los federativos recurren para todo (covid, violencia, etcétera), en estos casos se trata de actuar con presteza y rectitud. En la avalancha de problemas que tienen en el ojo del huracán a Yon de Luisa y a la Federación Mexicana de Futbol, queda la certeza de que el dirigente incumplió la regla básica de todo buen líder: rodearse de los mejores colaboradores, de los más experimentados, hábiles, con calidad moral.

Gerardo Torrado, uno de los ex futbolistas mejor preparados académicamente, no obstante, cojeaba, carecía de experiencia. Y al parecer no aprendió del error, pues en su salida de la dirección de selecciones nacionales, dijo que si de nuevo tuviera que elegir ¡otra vez pondría en la Sub-20 a su amigo Luis Pérez!… Justo andaba De Luisa enmendando el asunto con la designación de Jaime Ordiales tras el fracaso de la selección de cadetes y en el Premundial femenil, cuando le detonó otra bomba en pleno rostro.

El caso de acoso en la Sub-20 femenil, denunciado a través de una carta dirigida a De Luisa y ventilado en redes sociales, tiene tocado al plantel que debería estar preparándose a tope para el partido del 10 de agosto contra Nueva Zelanda, pero que hoy anda con la mente dispersa, pues trascendió que otras jóvenes han sumado acusaciones de malos tratos. La estratega Maribel Domínguez quedó bajo investigación y Ana Laura Galindo reaparece en plan de apagafuegos.

Marigol Domínguez, de 43 años y oriunda del barrio de Chalco, alista su defensa. Siempre bregó para hacerse un espacio en el balompié de mujeres, ha sido cercana a Leonardo Cuéllar –al igual que Mónica Vergara y la propia Galindo–. En su trayectoria tuvo un breve paso por el futbol de sala; la recuerdan en Pachuca, Hidalgo, donde, hace unos ocho años, en un partido saltó de la banca y agredió a golpes al árbitro. Lógicamente, fue expulsada.