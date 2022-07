E

n las entregas anteriores traté de presentar algunas hipótesis de las razones que, según yo, explicaban no sólo la animadversión, sino el odio cerval de la derecha nacional, contra Luis Echeverría, pero también anoté el hecho tan singular de que estos sentimientos fueran compartidos, y con semejante virulencia, por amplios sectores de la izquierda organizada, y aun por otros que, sin militancia formal en ninguna organización, tenían del mandatario los más ingratos recuerdos.