Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 25 de julio de 2022, p. 28

Santiago. Faltando 42 días para el plebiscito que definirá si se aprueba o no la nueva Constitución en Chile, el presidente Gabriel Boric se convirtió en protagonista principal de la ratificación de la Carta Magna propuesta, al diferenciar entre los escenarios de incertidumbre que significan prolongar o no la indefinición constitucional, un paso que desató instantáneamente la furia en la derecha que promueve el rechazo, acusándolo de intervencionismo electoral y de ser el jefe del apruebo.

El 4 de septiembre próximo, 15 millones de electores deberán decidir obligatoriamente acerca de si respaldan o no el texto emanado de la Convención Constitucional (CC) que sesionó durante un año, hasta el pasado 4 de julio, cuyo contenido define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico , a la vez que practicante de una democracia inclusiva y paritaria, donde la dignidad, libertad e igualdad de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza son valores intrínsecos e irre­nunciables .

Pero una campaña de falsedades desplegada en redes sociales y en los medios derechistas, logró instalar que la propuesta constitucional divide al país al reconocer derechos territoriales indígenas, que es partisana y revanchista, y que conculca la propiedad privada o la libertad de educación.