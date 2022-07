▲ El fuego, que se detectó la noche del viernes en la región cercana al parque nacional Yosemite, en Jerseydale, California, ha consumido 5 mil 700 hectáreas verdes y comenzó a calcinar zonas pobladas, mientras los bomberos no han controlado su avance. Foto Afp

Afp, Ap, Europa Press y The Independent

El ex vicepresidente estadunidense Al Gore manifestó a la cadena ABC que ahora es el momento de actuar sobre el cambio climático: Están diciendo que si no dejamos de usar nuestra atmósfera como una cloaca abierta, y si no detenemos estas emisiones que atrapan el calor, las cosas van a empeorar mucho (...) Más personas morirán y la supervivencia de nuestra civilización está en juego .

En Europa, Grecia luchaba contra tres grandes incendios forestales en el norte, el sur y el este del país con el temor de que la ola de calor que azota al país provoque nuevos siniestros. Desde el sábado Grecia sufre una ola de calor que, según las previsiones, durará 10 días con temperaturas de hasta 42 grados centígrados.

En España, la canícula continúa y se espera que las temperaturas aumenten más, a 45 grados, mientras en Londres los bomberos trataban de apagar tres incendios desencadenados por los efectos del sol en los alrededores de la capital y uno en el suroeste en Enfield, Hayes y Thamesmead.

En Francia, impusieron restricciones de uso de agua en 88 regiones por alerta de sequía que ha afectado zonas del oeste, como Países del Loira o Poitou- Charentes, y en el este, en el caso de Isere.

En Yemen, las inundaciones causadas por fuertes lluvias provocaron por lo menos nueve muertes.

El diario The Independent informó sobre el derretimiento masivo de hielo en Groenlandia, con una pérdida de al menos 6 mil millones de toneladas de hielo en tres días.

El deshielo derivado de la ola de calor, y fenómenos de este tipo, son directamente responsables del aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras en el mundo.