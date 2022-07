Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 25 de julio de 2022, p. 24

El consenso del mercado financiero espera que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos incremente su tasa de referencia 0.75 puntos porcentuales el próximo miércoles. Sin embargo, para algunos analistas económicos, esta alza quedaría corta frente a la velocidad con que avanzan la inflación y las expectativas inflacionarias.

De acuerdo con lo que trae implícito el mercado de futuros de la tasa de la Reserva Federal, están anticipando un incremento del costo del dinero en Estados Unidos de al menos 0.75 por ciento, un aumento similar al de la reunión monetaria de junio, para llevar la tasa de fondeo a un intervalo de entre 2.25 a 2.50 por ciento.

Cabe recordar que cuando se publicó el incremento de precios al consumidor de Estados Unidos de junio, que pasó de 8.16 a 9.1 por ciento, los mercados financieros empezaron a enfocarse en un incremento de uno por ciento para la reunión monetaria de julio, en lugar de 0.75 puntos, por lo que sigue haciendo ruido un mayor incremento de la tasa de interés.