Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 25 de julio de 2022, p. 2

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), que permanece en silencio tras la investigación abierta sobre la ex seleccionadora femenil Sub-20, Maribel Domínguez, por denuncias de acoso y maltrato contra una de sus jugadoras, no cuenta con un protocolo de prevención y acción institucional para casos de discriminación, acoso y violencia de género.

Lo anterior fue confirmado por jugadoras del Tricolor, bajo la condición de mantener el anonimato, en contrapunto con lo declarado por Yon de Luisa, titular de la FMF, quien el jueves pasado resaltó el actuar de la federación de acuerdo a los protocolos establecidos para un caso de este tipo .

No hay, no existe , refuta una de las seleccionadas nacionales en medio de la incertidumbre que golpea al equipo. Según su testimonio, las jugadoras reciben un reglamento interno cuando se concentran en el Centro de Alto Rendimiento, el cual especifica las normas que se deben cumplir dentro y fuera de sus horarios, pero no indica a quién se puede acudir en casos de acoso y violencia de género .

Sin un manual de procedimientos, lo que les queda a las denunciantes es el área de recursos humanos; sin embargo, tampoco sabes si eso te proteja , afirma una ex integrante del actual plantel mexicano; “porque presentas tu denuncia y terminas firmando tu finiquito, como le pasó a Mich Moreno en Cruz Azul”. Ella rescindió su contrato con la Máquina en mayo pasado, luego de acusar maltratos del cuerpo técnico encabezado por Roberto Pérez Loarca.

En la indagatoria abierta por la FMF, la sicóloga Parma Aragón, coordinadora del área de crecimiento personal de selecciones nacionales desde 2010, es señalada de frenar denuncias de acoso relacionadas con Maribel Domínguez, según un medio local.

Me sorprende, porque Parma siempre fue una persona profesional en el área que le corresponde , afirma Roberto Medina, ex técnico nacional Sub-20, vía telefónica desde Monterrey.