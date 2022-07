N

o recuerdo si antes nos llevábamos tan pesado como hoy lo hacemos en las redes sociales, que bañan de burlas y odio al bando contrario, al malo de la película, al patético, al denunciado por depredación sexual, al político defenestrado. Los exponemos sin necesidad de pruebas. Montamos linchamientos mediáticos en términos vejatorios. Se ha perdido el sutil viboreo . Uno puede vomitar, metafóricamente, en ellos. Rara vez con consecuencias legales, pero sí sociales.

Dos acontecimientos recientes, muy distintos, desataron el gesto justiciero con una furia verbal carente de matices. Habrá quien diga que así rifan hoy las cosas. Sirvan de ejemplo. Uno fue en el ámbito literario, durante la entrega del premio de escritores para escritores , debido a los cuestionamientos fuera de lugar, y en el lugar equivocado, del prosista y académico de la lengua Felipe Garrido a la obra premiada de Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana. La consecuente paliza en redes sociales (esa vox populi) no escatimó epítetos contra Garrido por patriarcal , autoritario , incluso sicario de la palabra . Hubo burlas a su obra, se rieron de los premios que ha recibido (incluyendo el de marras). Le llovieron la perspectiva de género y la corrección política. Criticables sus comentarios, ¿ameritaban tanto odio ad hominem?

Pocos días después falleció a los 100 años el ex presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA), un cadáver vivo al que nadie se acercaba ya, aplastado por el juicio de sus contemporáneos, particularmente de sus víctimas. No es frecuente tanto júbilo ante la muerte de alguien. Gente que no vivió su tiempo ni experimentó sus represiones reaccionó con tanto o mayor odio que los agraviados. Un asesino es un asesino, que ni qué.

Hubo pálidos intentos de recordar su parte buena , que la tuvo, como atestigua la gratitud del exilio chileno tras el asesinato de Salvador Allende y la instauración de la cruel dictadura. Amaba a Mao y tenía un altar para él y Allende en su recámara en Los Pinos. Farol de la calle, promovía iniciativas correctas y progresistas en los foros internacionales, mientras en el frente interno mantenía una despiadada guerra sucia contra la oposición política armada o radical, la cual respondía directamente a sus acciones genocidas: las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. La guerra sucia fue un espejo de su culpa.