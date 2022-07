“Unos de estos días, al intentar llegar a mi trabajo, no encontré lugar y me estacioné sobre la calle de Allende para descargar porque traía mercancía; se me acerca un franelero y me dice: ‘No te puedes quedar aquí, muévete o págame 50 pesos’. Le dije no, sabes que voy a descargar y estoy aquí en mi trabajo. Pedí apoyo a la SSC, pero al llegar policías me dicen que no pueden hacer nada porque tiene permiso de la alcaldía y presentó una credencial, y ahorita si se dan una vuelta pueden ver que pululan los franeleros por todas partes”.

Por otra parte, indicó que continúan los problemas con el ambulantaje y lo mismo ocurre en el perímetro B, donde cada día aparecen nuevos puestos de ambulantes y aseadores de calzado sobre la avenida Juárez, e incluso en Paseo de la Reforma.