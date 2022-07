E

n esta época vertiginosa, la velocidad de los acontecimientos nos rebasa. La capacidad de cualquier persona para leer, analizar a fondo y formarse una opinión objetiva de los eventos es insuficiente. Todos los temas son importantes, sin embargo, las prioridades siguen siendo las mismas que hace años. En el panorama internacional es abrumadora la serie de conflictos que surgen por la falta de recursos energéticos, gas, gasolinas, petroquímicos y otros derivados de hidrocarburos.

Los alimentos y el agua son imprescindibles, son pocos los países a los que no les afecta del todo la escasez de estos insumos. Ya no existen las naciones aisladas totalmente. La globalización nos ha alcanzado, voluntaria o involuntariamente.

En los pocos países donde se están llevando a cabo los vitales y urgentes cambios políticos a favor de una renovación social y económica, está la idea de recuperar la soberanía alimentaria, la energética, el acceso al agua, así como el derecho a la paz y a la seguridad social. Y, por supuesto, para la clase empresarial, soltar la industrialización de alimentos y agua sería una pérdida para sus negocios.

Estamos entrando a la segunda década del siglo XXI, y al parecer los seguidores de las economías de guerra, sobre la que siguen apostándolo todo, no se han dado cuenta –y cuando lo hagan no lo aceptarán tampoco– de que ya no hay espacio para la economía de la depredación.

El capítulo bélico de Ucrania, o más bien, de Estados Unidos y compinches europeos que apoyan todas las sanciones en contra de Rusia, continúa respaldando a un gobierno que llegó al poder por la complicidad de los neonazis. Ya no recuerdan los crímenes cometidos por las fuerzas fascistas que llevaron a la oficina presidencial al candidato inexperto en política.

Hoy, el presidente es Volodymir Oleksán­drovich Zelensky, un comediante iluso que en menos de cuatro años se ha metido en un grave problema. No sabe cómo salir de esa guerra inventada. Ni los grupos neonazis lo salvarán.

Acertadamente, expertos en el área de la geopolítica han opinado que Rusia no está en guerra contra Ucrania, está en contra de las fuerzas nazis que han tomado el poder en esa ex república de la ex Unión Soviética y en contra de que Rusia se enfrente permanentemente, en esa frontera, para que esos grupos neonazis no entren a territorio ruso.