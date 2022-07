l proyecto de la SEP –y la política que ha seguido– ha consistido en restringir la educación superior, destinándola básicamente a la formación de una élite profesional y académica, proyecto con el cual coincide un sector conservador importante de la academia universitaria. La Nueva Universidad se proponía no solamente atender a toda persona con deseos de estudiar y aprender, lo opuesto al proyecto de la SEP y las políticas impuestas durante la administración del doctor Ignacio Chávez, sino incluso se proponía ir en busca de sectores de la población que no se habían interesado en realizar estudios superiores.

Un primer argumento ha sido que no hay en las instituciones de educación superior espacio para recibir a todos los aspirantes y que no hay recursos suficientes para ampliar la capacidad de las mismas. Este argumento no se sostiene, pues, por una parte, en varias instituciones de educación superior importantes hay una capacidad ociosa nada despreciable. En segundo lugar, porque sí hay recursos para apoyar la expansión de la educación superior, el gasto en educación en México sigue siendo muy bajo, en comparación con el destinado a este rubro en muchos países con condiciones económicas menos favorables que las nuestras. Y en tercer lugar, porque con una pedagogía moderna, que incorpore la capacidad de los estudiantes para aprender estudiando (lo cual no implica mayores erogaciones de la institución), puede disminuirse el despilfarro que representa poner a los profesores a recitar lo que está en los libros, y aumentarse considerablemente los resultados.

Otro argumento para restringir el acceso a la educación superior ha sido que no todos los jóvenes tienen la capacidad intelectual necesaria para realizar con éxito estudios de ese nivel; se ha sostenido en una teoría precientífica acerca de la inteligencia y la idea de que con pruebas sicométricas y escolares es posible predecir quiénes sí pueden realizar con éxito dichos estudios y quiénes no. Este argumento lo expuso y aplicó en extenso el doctor Ignacio Chávez. Hoy en día estas son teorías superadas con conceptos más sólidos acerca de la inteligencia.

Un tercer argumento que se esgrime para restringir el acceso a la educación superior es que ésta sirve para conseguir un empleo y que por tanto la cantidad de egresados no debe ser mayor que las oportunidades de trabajo. Esto es inaceptable, pues la educación superior tiene también otras funciones culturales, sociales y humanas. Además, es imposible prever cuáles serán las oportunidades de trabajo para plazos medios o largos.

La Nueva Universidad partía de la convicción de que una sociedad democrática y las necesidades que la realidad contemporánea implica para los seres humanos exigen que se promueva el mayor avance cultural y educativo de toda la población.