Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de julio de 2022, p. 7

Ecatepec, Méx., El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, convocó a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la defensa de la política energética del país.

La cancillería va a estar en el primer frente, para defender nuestros derechos, los de México , planteó Ebrard, al sostener en Ecatepec una reunión de trabajo con algunos senadores, diputados, alcaldes y militantes de Morena durante el segundo foro de Las ciudades para el desarrollo metropolitano .

Recalcó que no existe ningún conflicto con Estados Unidos o Canadá y que el T-MEC prevé que cada uno de los tres miembros de este tratado internacional está en su derecho de recurrir a consultas cuando no se está de acuerdo con lo que hace alguno de los tres integrantes; si en 75 días, que dura este mecanismo, no se llega a un acuerdo, entonces la siguiente etapa es acudir a un panel imparcial.