Domingo 24 de julio de 2022, p. 7

Ruiz, Nay., El presidente de México no es títere ni pelele de ningún gobierno del exterior , por lo que la administración federal no dará marcha atrás en su política energética pese a los reclamos de Estados Unidos y Canadá, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una visita de trabajo a la región norte de Nayarit, el mandatario se refirió de nuevo al llamado a consultas de Washington y de Ottawa por su política energética y lamentó que los conservadores deseen más las sanciones a México que el beneficio del país.

Más tarde resaltó la importancia de ser autosuficientes en producción de alimentos y energía, así como de sus proyectos estratégicos y la labor de los militares para su construcción. En alusión al Tren Maya, envió un mensaje a sus opositores: Aunque no quieran, se tendrán que subir al tren .

El recorrido del mandatario se dividió en dos: la supervisión del plan de salud en el vecino municipio de Rosamorada y minutos después la verificación de los avances del canal de riego Centenario, en Ruiz.

En el primer acto, López Obrador arremetió contra sus adversarios que, dijo, se ponen del lado de las empresas canadienses y estadunidenses en los llamados a consultas ante la presunta violación al T-MEC.

Ahora, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá nos están haciendo un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y la industria eléctrica nacional. Bueno, aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras, en vez de defender a Pemex y la CFE están defendiendo a las empresas petroleras, a las eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. Pero saben qué, nosotros no vamos a dar ningún paso atrás, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el Presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior .

Agradeció a su par estadunidense, Joe Biden, porque en todos los encuentros –personales o a distancia– siempre dice que la relación bilateral se debe dar en pie de igualdad.