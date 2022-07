T

odas las encuestas dan la victoria a Lula para las elecciones de octubre. Pero la fuerza unida del ejército, las milicias y los intereses económicos que apoyan a Bolsonaro serían la herramienta para impedirla con el argumento infundado de que el actual sistema de voto electrónico no es confiable. El reconocido religioso y activista político brasileño Frei Betto lo pone en estos términos: No hay necesidad de cantar victoria antes de tiempo. Nada garantiza que Lula sea elegido y, de serlo, que asuma el cargo. Las amenazas de golpe se ciernen sobre la nación. Y sólo hay una forma de evitar estas graves amenazas a la democracia: ¡nuestra movilización! (https://bit.ly/3aYWGDQ). Mientras, el analista Jefferson Miola afirma: El golpismo continuado, es decir, la profundización permanente del estado de excepción hacia el precipicio fascista siempre ha estado presente en el campo de posibilidades de esta larga, interminable y trágica coyuntura abierta en 2013 en Brasil y acelerada a partir del fraudulento juicio político a la presidenta Dilma Roussef en 2016. Los militares saben que en democracia y dentro de las reglas del estado de derecho, no pueden relegir a Bolsonaro .