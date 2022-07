Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de julio de 2022, p. 25

Hermosillo, Son., El kilo de tortilla de maíz alcanzó 30 pesos en la mayoría de los expendios de la capital del estado que comercializan este producto de la canasta básica, la justificación de los propietarios es el alto costo de los insumos para su elaboración, por la inflación.

De acuerdo con el más reciente monitoreo del programa Quién es Quién de Profeco, el precio promedio en el país es de 21 pesos con 14 centavos, pero el mayor costo es de 27 pesos por kilo, por lo que en Hermosillo se vende la tortilla de maíz más cara de todo México.

En entrevista para La Jornada, propietarios de tortillerías explicaron que el costo de 30 pesos fue propiciado principalmente por el incremento de la harina, la cual aumentó 26 pesos y después 15 pesos más, además el gas natural también subió tres pesos en la pasada quincena.

“En nuestra tortillería compramos una tonelada de harina al mes, que son entre 50 a 65 sacos. Saquemos cuentas, con 40 pesos de incremento por 50, son 2 mil pesos más en el último mes; a eso súmale el gas natural que nos da en la madre, tanto que decían del gas Bienestar, pero le aumentaron tres pesos. Entonces 1.50 pesos por litro y 1.50 pesos de transportación, porque lo traen del extranjero, acabé pagando entre 7 mil a 9 mil pesos mensuales.

Por eso muchas tortillerías están cerrando, porque no les da, y por supuesto las familias buscan el menor precio o llevan menos cantidad, no gastan más porque no tienen”, expuso Carlos Elizondo, dueño de una tortillería ubicada en el centro de Hermosillo. Además, los empresarios también enfrentan la competencia desleal de los supermercados y tiendas de conveniencia, que, por su capacidad económica, pueden ofertar el kilo hasta en 15 pesos.