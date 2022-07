Hay que cambiar el paradigma de la oferta de agua por la demanda de agua, es decir, no solamente se trata de llevar indefinidamente más agua a las ciudades, porque no van a dejar de crecer, no vamos a dejar de tener más industria, entonces tenemos que cambiar la perspectiva de no llevar más agua por siempre, sino de cómo poder ser más efectivos en la demanda , anotó.

Buena disposición de la IP

Consideró que la disposición del sector industrial ha sido excelente en Nuevo León, pues ha liberado los volúmenes que no están utilizando de las concesiones que otorga la Conagua y están planteando el tema de reducir algunos volúmenes de producción.

Mencionó que los apoyos que ha ofrecido el gobierno federal al sector industrial para liberar las capacidades de agua deberían ir encaminados a mantener los sueldos y salarios de los trabajadores.