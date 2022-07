“Y 100 años después nos damos cuenta de que la élite conservadora chilena no ha cambiado prácticamente nada, aquellos que antes se oponían a que Gabriela estuviera colaborando educativamente en México, son, por decirlo de alguna manera, los mismos que se han opuesto a las grandes transformaciones, en temas que para Mistral fueron tan importantes como la participación de la mujer en el mundo del trabajo, con propuestas como que en las escuelas existan enfermeras escolares.

La conmemoración que recuerda la estancia de Gabriela Mistral en México, destacó Provoste Campillay, “me conmueve muchísimo por el cariño que aquí se le tiene. Gabriela hizo un viaje sin regreso, en el sentido que aquí pudo desarrollar todas sus capacidades, cuando en Chile era hostigada por su labor, cuando los periódicos locales cuestionaban sus escritos por ser transgresores, textos que hacían un llamado a tener una mayor educación para los niños y niñas de las poblaciones rurales, que abogaban por una mayor justicia para las mujeres. Hay que recordar que fue aquí en México donde escribió su libro Lectura para mujeres.

Mistral reconoce en México la importancia de los pueblos originarios, de aquí surge la Gabriela diplomática, la Gabriela feminista, la Gabriela preocupada por la naturaleza, y hoy en Chile esa labor y espíritu, a través de lo que será una nueva constitución, se propone el reconocimiento de un Estado plurinacional, con derechos sociales, políticos, económicos, educativos, culturales y medioambientales .

El reconocimiento y cariño que se le rinde a Gabriela Mistral en México nos conmina a sacudirnos de ciertos estereotipos, colocar a Gabriela en un mayor sitial, y hacer una mayor revaloración de su obra y su legado en Chile .

No ha ocurrido así, explicó, porque, me parece, tiene que ver con una élite que ha permanecido prácticamente inalterable, que no está dispuesta a reconocer que el acceso a la educación y la cultura se distribuyan de manera democrática. Gabriela es un ejemplo de cómo una mujer, que nació en una ciudad como Vicuña, tuvo la oportunidad de desarrollarse, mientras que esa élite sólo mira capacidad y talento en quienes se encuentran a su alrededor .

Con el reconocimiento que ahora se le rinde a Mistral en México, “parecería que las estrellas se alinean, pues el próximo 4 de septiembre, 15 millones de ciudadanos y ciudadanas chilenas están convocados a votar en el plebiscito para aprobar, o no, el texto de una nueva Constitución, propuesto por la Convención Constitucional, donde la educación y la cultura juegan un papel muy importante, ya que en la anterior Constitución, construida en una dictadura cívico-militar, estableció la educación como un bien de mercado y privilegiaba el lucro en la educación.

El nuevo texto reconoce una visión humanista de la educación y la cultura. Una visión que es parte de la obra y el legado que nos dejó Gabriela Mistral, que se toma en cuenta como parte del proceso constitucionalista, que implica esa nueva constitución. Cuando Gabriela estuvo en México y reconoció la diversidad étnica desde ahí comenzó en Chile una preocupación por reconocer un país plurinacional.

Gabriela Mistral nació en la ciudad de Vicuña, Chile, con el nombre de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Su seudónimo es un reconocimiento a dos de sus poetas preferidos: Gabriele D’Annunzio y Frédéric Mistral, el cual usó por primera vez al publicar el poema Del pasado, en 1908.

A 100 años de su estancia en México, se reconoce su obra, trayectoria y legado, los cuales lograron trascender distintas fronteras. Como parte de dichas actividades, el viernes pasado, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se realizó una lectura a cuatro voces, de más de 20 poemas, en la que participaron las poetas Kary Cerda, María Vázquez Valdez, Eurídice Román de Dios y Dulce Chiang.