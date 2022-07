1. C

uando después del asesinato de Shireen Abu Akleh, periodista palestino-estadunidense de Al Jazeera baleada por un francotirador israelí (bit.ly/3ajlbeJ) el vocero del ejército (IDF) salió a decir –incluso antes de que empezara todo el festival de negaciones, mentiras y fake news reproducido por los medios internacionales– que las IDF consideran a los periodistas palestinos blancos legítimos (sic) ya que en los territorios ocupados andan armados de cámaras (sic), parecía que la realidad de la brutal ocupación israelí de Palestina jamás superaría cualquier ficción (nyti.ms/3n4Gfbw).

Y cuando el martes pasado un periodista israelí, fotógrafo de Yedioth Ahronoth, uno de los principales periódicos de Israel, sacó una verdadera arma –no su cámara– y baleó en un ilegal asentamiento israelí a un atacante palestino que venía armado con un desarmador, hiriéndolo, las cosas se volvieron aún más raras (o más normales , dentro de lo que es la ocupación).

De hecho, fue la segunda vez que este comunicador hacía lo mismo: hace seis años de igual modo neutralizó a otro atacante palestino. Al parecer algunos periodistas sí andan armados por allí, pero éstos no son estigmatizados ni criminalizados –mediante las acusaciones de portar armas imaginarias– a fin de deshumanizarlos y justificar sus muertes. Al final, portan armas reales y ellos deciden si infligen la muerte.

De hecho, pronto, después del asesinato de Abu Akleh, la prensa israelí –e internacional, reproduciendo otra vez los puntos de discusión y la propaganda israelí ( hasbara)–, trató de justificar, ¡ejem!, contextualizar , su muerte con el argumento de que fue de Jenin, donde ella se hallaba cubriendo una redada antiterrorista , de donde vinieron varios de los atacantes palestinos en la última ola de ataques con cuchillos en Israel (bit.ly/3RTif9F). Es decir, algo pasaba allí , por eso ella murió . Bueno, claro que pasaba algo: desde principios del año las fuerzas israelíes asesinaron en Jenin a otros 25 palestinos, todos, desde luego, terroristas armados (algunos, aparentemente, incluso de cámaras).

No hace falta imaginación (bit.ly/3yNOtvi) para pensar en la diferencia de cómo habría sido la reacción si en los territorios ocupados, en Israel propio o en algún asentamiento ilegal, hubiera sido baleada una periodista israelí (o, por otro lado, si una comunicadora palestina portaría y/o usaría un arma, incluso en defensa legítima).

Ahora tampoco hace falta imaginarse cómo sería el trato a un periodista (israelí) que porta una verdadera arma y la usa en la calle en contra de un terrorista armado de un desarmador (sic): felicitaciones y cita con el primer ministro (bit.ly/3oiVa2n).