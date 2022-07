Indicó que en caso de presentar síntomas de covid-19, la persona debe aislarse por siete días y estar pendiente de la evolución.

A escala global, al 21 de julio pasado se confirmaron 564 millones 217 mil 394 casos y 6 millones 371 mil 631 defunciones. En las últimas 24 horas hubo en el mundo 2 mil 301 nuevas muertes por covid-19.

La distribución por sexo en los casos confirmados continúa mostrando un predominio en mujeres (52.9 por ciento) y la mediana de edad en general es de 38 años.

La Ssa, precisó que en el sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto el registro para vacunación para niñas y niños de cinco a 11 años, así como para adolescentes mayores de 12 y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o no se han aplicado refuerzo.

Recordó que la inmunización es la forma más efectiva para reducir la posibilidad de que la enfermedad evolucione y de disminuir el riesgo de sufrir complicaciones, sobre todo en mayores de 60 años y quienes tienen alguna comorbilidad o están embarazadas.