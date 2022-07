Ese tipo de procedimientos son habituales entre socios, que nadie se escandalice , pues no quiere decir que se va a romper la relación, que vamos a tener una crisis. No es cierto , agregó ayer en entrevista colectiva durante una visita de trabajo al municipio de Chiapa de Corzo, acompañado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Agregó que el gobierno mexicano exija que se cumpla la ley no puede estar violando un tratado, porque quien estaba violando la ley no es el gobierno de México , sino empresas que tenían permiso para generar energía para autoconsumo, pero se utilizaron para meter a socios de un dólar y proporcionarles acceso a energía, cuando en realidad es una operación de compraventa .

En otro tema, el canciller rechazó que realice actos de campaña anticipados para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República. El proceso electoral de México es de los más regulados en el mundo; hay reglamentos para todo, hasta para recibir bastones , dijo en referencia al báculo de mando que grupos indígenas le entregaron en Chiapa de Corzo.