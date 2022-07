A pregunta expresa sobre la postura de Canadá y Estados Unidos en torno al ramo energético del tratado comercial de América del Norte, el titular del Ejecutivo federal insistió que su política en la materia no viola el acuerdo, e incluso leyó el artículo correspondiente. Enfatizó que su administración no cederá en cambiar la estrategia, pues se trata de un tema de soberanía nacional.

Lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de (Antonio López de) Santa Anna, de Porfirio Díaz, de (Carlos) Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los seudointelectuales, expertos, internacionalistas, cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entreguistas , enfatizó.

Agregó: Me sorprende, me ha dejado anonadado el número de personas defensoras de empresas extranjeras, no el pueblo, si la gente de clase media, media-media baja, no, los académicos de más alto nivel. Entre más sabiondos, más traidores .

Resaltó la contradicción de analistas y medios de información porque cuando su gobierno solicitó una consulta a Washington relacionada con la industria automotriz, también como parte del T-MEC, pasó de noche. Ahora que la consulta la pide Estados Unidos y lo secunda Canadá en contra de México, (es) la nota .

Desde la zona naval en Puerto Vallarta, detalló que Jesús Seade, quien fue uno de los negociadores del T-MEC por parte de su administración, cuando aún era presidente electo, le ha asegurado que no existe ningún incumplimiento al acuerdo con Estados Unidos y Canadá.