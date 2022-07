Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 23 de julio de 2022, p. 5

Puerto Vallarta, Jal., El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está complicado y difícil resolver el problema de la inseguridad, pues no son tortas ahogadas ni tamalitos de chipilín , al insistir en que no cambiará su estrategia en la materia porque está dando resultados.

Agregó que si no sirviera, nosotros seríamos los primeros, por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad, en decir: hay que cambiar la estrategia porque no funciona. Pero no .

En su conferencia matutina, el mandatario volvió a mostrar gráficas con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde se observa que han bajado los secuestros en 73 por ciento y los homicidios.

López Obrador expuso que esta información la va a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado y también les voy a estar recetando la canción de Uy, que miedo, de Chico Che, la cual utilizó a propósito de las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC en materia eléctrica.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que su gobierno atiende las causas de la inseguridad y al mismo tiempo se trabaja todos los días de manera profesional, coordinada y sin permitir la corrupción, para que haya paz y tranquilidad en el país.