Sábado 23 de julio de 2022, p. 4

Puerto Vallarta, Jal., El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó que las autoridades locales hayan sido omisas para impedir el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva el pasado fin de semana en Zapopan, aun cuando contaba con medidas de protección vigente .

A modo de justificación por ese crimen, aseveró que cuando alguien tiene la intención de cometer un acto de esa naturaleza, no hay estrategia ni protección gubernamental que pueda impedirlo.

Tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz , señaló interrogado sobre este crimen al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer se realizó en este punto turístico del país en el contexto de una gira del mandatario por la Riviera Nayarita.

Pese a que la víctima –madre de un pequeño con autismo– denunció ante diversas autoridades del estado que fue amenazada de muerte por un vecino (quien alegaba no soportar las crisis del niño), el sábado varias personas la bañaron con alcohol y le prendieron fuego, lo que le causó la muerte tras tres días hospitalizada.