ste año se cumplirá un cuarto de siglo de injusticia e impunidad en Acteal. Los asesinos materiales fueron liberados, y ellos y ellas, las víctimas y sus familiares, siguen denunciando sin miedo, a las personas y mecanismos responsables de traer la muerte y la destrucción a sus pueblos.

Como resultado de la impunidad en Chenalhó, y en todo Chiapas, advirtieron, en Acteal hoy vemos el florecimiento de la división y el aumento de la presencia de grupos armados en las comunidades, en alianza con el crimen organizado con algunos de los cárteles que operan en Chiapas, y son una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, sacrificando de nuevo a gentes inocentes .

El panorama 295 meses después de la masacre de 45 indígenas y cuatro no nacidos no es alentador. Las acciones del actual gobierno federal, y los proyectos y pactos con una parte de las víctimas, han traído división y han profundizado el rencor y la desconfianza entre quienes, hasta hace unos años, compartían la exigencia de una justicia verdadera.