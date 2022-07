Denuncia estafa de un técnico de Naturgy

U

n técnico de Naturgy, proveedor de gas natural, llegó a mi domicilio el miércoles pasado diciendo que estaban revisando los medidores de la zona porque había quejas por pagos muy altos. En mi casa somos tres personas y, ciertamente, sus cobros me parecen muy altos. Dijo llamarse Ricardo García (adjunto foto de su gafete). Él y su acompañante traían chalecos azules y gafetes de la empresa. Revisó la estufa y el calentador y me preguntó por su funcionamiento; le hablé de algunos problemas, y sus respuestas las dio con una desenvoltura técnica muy clara. Cerró la llave de paso del gas, hizo la revisión del medidor (está en la calle), y me hizo una explicación de porqué era necesario cambiarlo. El costo sería de mil 500 pesos.

En el mismo momento en que terminaba su explicación apareció una brigada, dos muchachas jóvenes y una señora, me rodearon diciéndome que pertenecían a la red comunitaria T24 de la alcaldía de Tlalpan. Sus modos eran realmente empáticos. Estamos recogiendo información sobre los problemas de inseguridad, decían, mientras el técnico me instaba a tomar la decisión. Autoricé entonces el cambio de medidor, mientras la brigada me hacía preguntas y me decía que al día siguiente habría una junta en la capilla El Calvario, lo esperamos señor. El técnico me dijo que ya estaba listo el trabajo y pidió que le pagara, lo hice y me informó: mañana a más tardar paso a dejarle la hoja con los datos técnicos del medidor. Con el original, Naturgy le descontará el pago en la próxima factura. La brigada continuaba rodeándome. Cuando todos se fueron inspeccioné el medidor. Era el que tenía; sólo lo había limpiado.

Fue una coartada aparatosa, para mil 500 pesos, pero se explica si el numerito lo están haciendo en alta escala.

José Blanco

Precisiones sobre abusos en Coyoacán

Ante las imprecisiones y mentiras que se consignan en la nota publicada ayer con el título: Denuncian a la alcaldía de Coyoacán por abusar de actos administrativos , firmada por Ángel Bolaños, solicito la publicación de la siguiente aclararación.

La información publicada no ofrece pruebas, datos precisos, nombres, fechas, ni expedientes sobre lo que señala; está basada en creencias y mentiras de los declarantes, opiniones que no fueron verificadas por el redactor.

Además de ser falsa e imprecisa, la información ofrecida tiene un sesgo político que no sólo difaman al suscrito, sino que violan de manera directa mis derechos humanos, la presunción de inocencia y la Ley de Responsabilidades Administrativas, al haberme presentado públicamente como responsable de la comisión de una falta administrativa con el señalamiento: uno de los servidores públicos sancionados .

Es importante aclarar que la Contraloría de Coyoacán emitió un acto administrativo, consistente en una medida cautelar, no existe sanción alguna.

Sobre las supuestas reuniones en una mesa de trabajo con una agrupación civil, es necesario aclarar que el declarante miente, sólo se ha recibido a vecinos. El señalado denota ignorancia, pues acusa falta de acciones administrativas por parte de la autoridad, sin embargo, existen más de 15 procedimientos administrativos en curso.

Sobre lo dicho por el concejal no ofrece ningún medio de prueba, y todo se queda sólo en conjeturas. Si hay denuncias realizadas, que las exhiba y denuncie las obras que señala como irregulares, pues de otra manera se convierte en cómplice.

En este contexto de difamaciones, mentiras y calumnias se aclara que la atribución que el suscrito ejerció, mientras estuvo ocupando el cargo de director jurídico, tiene soporte legal en términos del marco legal aplicable.

José Alberto Ortiz Cruz

Respuesta del reportero

En la nota aludida se citan al menos un par de casos concretos, uno en la calle Josefa Ortiz de Domínguez 45 y otro en Centenario 49, por cuestiones de espacio no se incluyeron otros referidos por la asociación, como los de Xicoténcatl 212 y Malintzin 11 bis. Un reclamo del vecino alude a que la alcaldía no informa del cauce que se da a las quejas, incluso las presentadas a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (Cesac). En la nota tampoco se afirma que la mesa de trabajo fue con una asociación en particular, quien declara participó con unos 30 vecinos más y tampoco se menciona que acudió en representación de la asociación a la que pertenece. Concedo la confusión de asumir la medida cautelar dictada en contra de Ortiz Cruz con una suspensión temporal impuesta como sanción, por lo que ofrezco una disculpa a los lectores y al funcionario suspendido por la Contraloría General.