Steven Spielberg llevará su muy personal película The Fabelmans al Festival Internacional de Cine de Toronto a finales de año, dijeron ayer los organizadores. La cinta, según dijo Spielberg está basada en sus primeros años de vida y también será la primera ocasión que el cineasta esté en el encuentro.

El Festival Internacional de Cine de Toronto, que se realizará del 8 al 18 de septiembre, previamente anunció los estrenos mundiales de Glass Onion: A Knives Out Mystery de Rian Johnson, el drama protagonizado por Harry Styles My Policeman y la película histórica de Gina-Prince Bythewood epic The Woman King, con Viola Davis.

Universal Pictures estrenará la cinta The Fabelmans en cines el 11 de noviembre y se espera que sea una fuerte contendiente en la próxima temporada de premios.