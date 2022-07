Periódico La Jornada

Sábado 23 de julio de 2022, p. 18

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuirá a partir de este sábado los subsidios especiales aplicados a diésel y gasolinas, pero seguirá absorbiendo la totalidad del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia señaló que por una semana más los automovilistas que adquieran carburante verde no pagarán los 5.49 pesos por litro que corresponden al tributo. Los conductores que compran gasolina Premium no aportarán los 4.63 pesos por litro que deben pagar por IEPS, mientras los transportistas no desembolsarán los 6.03 pesos correspondientes al impuesto aplicable al diésel. Más información en: https://bit.ly/3BbRV4K .