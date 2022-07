Afp y Ap

Sábado 23 de julio de 2022, p. a11

Eugene. En una semana la peruana Kimberly García León completó un histórico doblete de oro mundial al ganar los 35 kilómetros de marcha, después de su triunfo en la prue-ba de 20. La oriunda de Huancayo, quien superó lesiones y depresión tras su abandono en los Juegos Olímpicos de Tokio, renació en Eugene firmando una de las actuaciones más gloriosas para un atleta latinoamericano.

Primera ganadora de su país en unos Mundiales de Atletismo, Kimberly se coronó en el estreno de los 35 kilómetros con tiempo de 2:39.16 horas, récord de campeonato, dejando la plata a la polaca Katarzyna Zdzieblo (2:40.03) y el bronce a la china Shijie Qieyang (2:40.37), el mismo podio del pasado viernes en la prueba de 20.

La mexicana mejor ubicada fue Nadia Lizeth González al terminar en el puesto 14 (2:52.06), mientras sus compatriotas Alejandra Ortega (2:58.46) y Aura Morales (3:04.50) finalizaron en los lugares 21 y 28, respectivamente, frente al estadio Autzen de Eugene (Oregón).