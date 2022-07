Erendira Palma Hernández

Sábado 23 de julio de 2022, p. a10

Claudia Pedraza, doctora en ciencias políticas y sociales especializada en género y deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la falta de transparencia por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en los protocolos para los casos de acoso, como ha sucedido en la selección femenil Sub-20, afecta a todos los involucrados e impide un adecuado seguimiento.

Cuando hablamos de protocolos públicos nos referimos a tener elementos para dar un seguimiento. No es necesario revelar datos del caso, pero tampoco sabemos si ese protocolo está escrito en algún lado, en qué parte del proceso va y tampoco si las personas que hacen la investigación están capacitadas para este tipo de situaciones , indicó.

Después de confirmar la suspensión de Maribel Domínguez y su cuerpo técnico al frente del Tricolor femenil Sub-20 por una acusación de maltrato y acoso por parte de una jugadora, Yon de Luisa, presidente de la FMF, dijo que se abrió una investigación conforme al protocolo para estas situaciones y hasta tener un dictamen no hablará del tema.