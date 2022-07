El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua determinó el pasado 8 de julio liberar al presunto asesino de la defensora de mujeres trans Mireya Rodríguez, al considerar que una de las más de 70 pruebas presentadas para inculparlo no era clara y precisa, y desestimó todas las demás que avalaban su participación en el transfeminicidio.

El año pasado “las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas. Por décimo año consecutivo son ellas las que aportan la mayor cifra de víctimas, con 55.

En el último lustro suman 461 muertes violentas de personas LGBT+, de ellas 270 fueron mujeres trans, lo cual representa 58.5 por ciento del total.