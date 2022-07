César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 8

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, promovió un nuevo juicio de amparo ante el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, contra la solicitud de alerta migratoria que se haya emitido en su contra.

Sin embargo, el juez Martín Adolfo Santos Pérez aún no la admite a trámite, ya que dio un plazo de cinco días para que el priísta manifieste, bajo protesta de decir la verdad, la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, los cuales deberán incluir: si existe algún proceso de naturaleza penal en su contra, las razones por las que se le inició, el estado procesal que guarda, así como si se dictó alguna medida cautelar que afecte su salida del territorio nacional.