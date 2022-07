Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 6

Acapulco, Gro., El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2024 debe ser pública, verificable y transparente, para que quede claro qué es lo que quiere el pueblo.

El canciller visitó ayer este puerto para la presentación de un proyecto de inversión internacional en colectores para captación, conducción y tratamiento de aguas residuales, efectuada en la comunidad La Sabana. Los asistentes le gritaron: ¡presidente, presidente!

Ebrard también participó en un foro de mujeres por una vida digna, y posteriormente encabezó una conferencia de prensa, en la cual defendió su facultad para participar en reuniones convocadas por su partido que el Instituto Nacional Electoral (INE) considera como proselitistas.