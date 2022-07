Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 4

La coalición Va Por México, integrada por PAN y PRI analiza presentar –la semana próxima– una posición de rechazo a la respuesta del gobierno federal frente al capítulo energético del T-MEC. En tanto, el dirigente panista, Marko Cortés, reiteró que en el caso de los escándalos de Alejandro Alito Moreno y las derrotas en el PRI, ellos deben ir resolviendo sus diferencias, y no añadió nada sobre el futuro de la liga política con el Revolucionario Institucional.

El michoacano responsabilizó al gobierno federal de asumir una actitud de autoritarismo, de un uso doloso, faccioso de las instituciones para amedrentar periodistas, científicos, académicos o médicos que levantan la voz; para intimidar hasta a generales en retiro, a todo aquel opositor que no coincida con el gobierno .