Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de julio de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los retrasos en la resolución de los amparos relacionados con la construcción del Tren Maya se deben a tácticas dilatorias que pretenden detener la obra. De acuerdo con los informes de Fonatur, mencionó, un inconforme que promovió un amparo ofreció tres distintas direcciones en Quintana Roo, España y Estados Unidos, lo que complica las notificaciones formales en torno al proceso.

Durante su conferencia expresó que “nos importa saber quién es, cómo está eso. Y debido a que no hay un domicilio fijo, no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver. Es como se dice en el argot de la mafia de los abogados –no que sean mafiosos los abogados, sino hablo del mundo este, los sótanos– son las llamadas tácticas dilatorias, chicanas. Pero nos interesa saber de parte de quién”.

En otro orden, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, ofreció un reporte sobre los avances del Programa de Mejoramiento Urbano que ha instrumentado esta administración y al cual, aseguró, se le han canalizado ya 34 mil millones de pesos. Indicó que se han impactado 8.8 millones de metros cuadrados en las ciudades fronterizas y los polos turísticos.