Entonces, qué bueno que son aliados , pero se acabaron los tiempos neoliberales de saqueo y negocios ilegales a costillas de la nación y de los mexicanos. Como bien lo ha reiterado el presidente López Obrador, no hay ninguna violación al T-MEC, y hay que aclarar que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo, sobre el petróleo, eso está clarísimo. El petróleo es de los mexicanos .

Se acabó el saqueo, porque “ahora la agenda la establecemos nosotros; gobernamos de acuerdo con el plan de desarrollo que enviamos al Congreso y aprobó el Legislativo; no son las recomendaciones del FMI, ni del Banco Mundial, ni de ningún gobierno extranjero. Esto es lo que sorprende. Imagínense: 36 años de política neoliberal, de tanto agachar la cabeza, de tanto arrodillarse… se acostumbraron. Esa política que se impuso durante más de tres décadas sólo benefició a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo de México. Tenemos que hacer valer nuestra soberanía y el petróleo es de la nación, y eso es lo que estamos haciendo”.

El mandatario relató que nos hemos puesto de acuerdo con casi todas (las empresas estadunidenses del sector energético). Hace como un mes atendí a 19 de ellas y se lograron acuerdos creo que con 17. Sin embargo, no es nada lo de las empresas, les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político. Estuve en Washington, no se trató el tema; nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema. Al contrario, empresarios estadunidenses se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético; ya firmamos acuerdos .

Y de repente esto, dice López Obrador: “me llamó mucho la atención que empecé a enterarme por los diplomáticos internacionalistas (al servicio de Calderón y Peña Nieto) que venía lo de la consulta; empezaron a decir: ‘prepárense, porque viene el jalón de orejas y ahora sí van a saber lo que se siente’. El sometimiento”.

Pues bien, para quien no sepa de qué se trata todo esto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, es más nítida que el agua: la seguridad energética y el balance de energía es en México de seguridad nacional .

Las rebanadas del pastel

Repugnante la actitud de los legisladores del McPrian y ciertas organizaciones empresariales: sumisos, entreguistas, llorones, chantajistas (“vienen demandas en tribunales extranjeros … no hay que enfrentarnos con Estados Unidos y Canadá… es una señal alarmante … no conviene entrar en controversias conWashington … están en riesgo los beneficios …”) y así por el estilo.

