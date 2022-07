D

e manera semejante a la educación, el acceso a la atención a la salud no puede dejarse al mercado porque, en dicho caso, la inmensa mayoría de la población quedaría excluida de servicios adecuados. Entre las modalidades de atención pública de la salud, sólo la provista por las instituciones de seguridad social (SS) pueden cumplir, pues fueron diseñadas para ello, las condiciones de accesibilidad geográfica y económica, disponibilidad y suficiencia de recursos físicos, humanos y financieros, aceptabilidad del servicio por parte de la población y continuidad de sus acciones. Los servicios personales de salud deben constituir un sistema integrado para cuya eficiente operatividad se deben estructurar en tres niveles de atención y contar con un sistema de referencia que permita movilizar ágilmente a los pacientes a través de los tres niveles de atención. Los servicios a población abierta, en los años 60 y 70 no cumplían con prácticamente ninguna de las condiciones marcadas con cursivas. Aunque tenían establecimientos en los tres niveles carecían de sistema de referencia, su cobertura geográfica era totalmente insuficiente y la atención no era gratuita, sino requería de un pago (según la capacidad económica) y la compra de (la mayor parte de) los medicamentos en farmacias, imponiéndose así una barrera de acceso. Esto significa que quienes no son derechohabientes de las instituciones de SS, salvo la población de altos ingresos, quedan en situación de insatisfacción parcial o total de la necesidad de atención a la salud. Al analizar la evolución de la cobertura nominal de la SS (suma de las coberturas del IMSS, Issste, FF.CC. Pemex, Sedena y Secmar), como % de la población del país, se aprecia que las 2 primeras observaciones quinquenales (1950 y 1955) eran muy bajas (4.3 y 5.9 por ciento de la población nacional) y hubo un crecimiento muy rápido en los quinquenios siguientes, habiendo llegado la cobertura nominal en 1970 a 25.7 por ciento. El crecimiento más acelerado se presenta en el quinquenio 1970-75 (pasando de 25.7 a 37 por ciento) durante 5 años del gobierno de Echeverría. El crecimiento continúa hasta 1990 y cae entre este año y 1995, anunciando un largo periodo de estancamiento en el indicador.