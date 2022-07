Reprocha que se relacione a niños con las armas

a Jornada publicó hace unos días en primera plana dos fotografías inquietantes por lo que representan sobre el futuro educativo de los jóvenes mexicanos. En la primera aparece un policía que instruye a una estudiante de secundaria a usar un arma de fuego durante una plática sobre prevención de adicciones , 15/7/22. La segunda retrata a una niña vestida de policía frente de un grupo de policías armados con fusiles AK-47 en un acto político. De acuerdo con expertos en derechos humanos de la infancia, no se establecen las condiciones para que los menores estén libres de violencia , 17/7/22. Con esta declaración no basta.

Aún no se han pronunciado la Secretaría de Educación Pública, columnistas, investigadores o especialistas en temas educativos. Pregunto: ¿pensaron las consecuencias que puede tener el permitir a los menores estar en contacto con armas? ¿Cuándo se actuará? Las fotografías me evocan el lema: Armas sí, libros no .

Juan Estrada

Indignado porque se ocultan datos del caso Debanhi Escobar

Lo que nos impacta e indigna del caso trágico de la joven Debanhi Escobar, en Nuevo León, es que pensamos que se malogró, se frustró la vida de una joven que hubiera podido tener un futuro brillante. Si esa hermosa muchacha, de personalidad interesante a sus 18 años, hubiera vivido más, habría encontrado su vocación, la carrera universitaria que más le convenía. ¡Caramba, qué coraje! Y eso es lo que indigna. Ahora, nos deben decir quién o quiénes fueron los culpables de su muerte, pues parece que en ese asunto ocultan datos, líneas de investigación.

Lo que hay que destacar es la fortaleza y el tesón del padre de la muchacha, quien no se ha rendido en la búsqueda de la verdad.

Héctor Ortiz Sosa

Uno más, contra el ruido de motocicletas

En El Correo Ilustrado, los lectores de La Jornada han expresado en varias ocasiones el daño que provoca a la salud mental el ruido. Causa estrés y afecta la capacidad de aprendizaje. Sí es muy fuerte, pues daña en forma sensible el sentido del oído y en no pocas ocasiones es causante de violencia.

Actualmente, la ciudad es afectada por un nivel muy alto de ruido proveniente de diferentes fuentes, pero uno de los principales es el ocasionado por las motocicletas, ya sea porque algunas son de tecnología obsoleta o porque son conducidas por personas a quienes les gusta llamar la atención y usan escapes abiertos.

Todos los días y a todas horas sufrimos por el horripilante ruido provocado incluso a altas horas de la noche. En cualquier ciudad debe existir un reglamento que regule a los vehículos ruidosos y una autoridad que haga cumplir el reglamento. ¿Cuánto tendremos que esperar para que se arregle este irritante problema en nuestra nación?