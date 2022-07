Advirtieron que sus movilizaciones incrementarán su intensidad hasta que el gobierno de Tabasco cumpla con los pagos que debió hacer el pasado 30 de junio.

A su vez, la administración que Merino encabeza aseguró en un comunicado que en la entidad se privilegia el diálogo y no hay represión alguna a las manifestaciones que no afecten derechos de terceros, por lo que no se permitirá chantaje alguno de maestros, sobre todo cuando no se les adeuda quincena alguna y ya se acordaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación las fechas de los pagos correspondientes a los ajustes salariales .