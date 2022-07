Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Detrás de las solicitudes de consulta sobre presuntas violaciones al tratado comercial de América del Norte en el sector energético, que promovieron Estados Unidos y Canadá, puede haber motivaciones políticas de grupos de intereses creados que se sienten afectados, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos muchísimos elementos para responder y, si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados .

En la conferencia del miércoles, el Presidente adelantó que el gobierno sostendrá en esas consultas que su posición no es violatoria del tratado y enfatizó en que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes .

Lo que defiende el gobierno es que no aumente el precio de la luz, que no nos pase lo de España , señaló. No vamos a poner a negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo, eso está clarísimo .

Con una amplia explicación del proceso de consultas en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), López Obrador consideró que no se resignan y piensan que van a imponerse. No, nosotros no nos vamos a dejar , subrayó. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados .

Para explicar su postura de dar prioridad a la rectoría del Estado en el sector eléctrico, la comparó con el caso del petróleo y aseguró que con la expropiación por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 se pudo desarrollar nuestro país .