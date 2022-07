Ap

París. El piloto mexicano Sergio Pérez pidió veto de por vida para aficionados agresivos durante las carreras de Fórmula 1, y el siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, urgió a la comunidad a unirse para acabar con el mal comportamiento tras los recientes sucesos.

Los pilotos se vieron sorprendidos hace dos semanas durante el Gran Premio de Austria cuando en redes sociales aficionados informaron a la F1 del acoso, sexismo, racismo y homofobia en las gradas de Red Bull.

La organización de la F1 condenó las conductas de algunos grupos en las gradas antes del inicio de la carrera y aseguró que hablaría con el promotor sobre lo sucedido.

Antes del Gran Premio de Francia, Pérez y Hamilton se encontraron entre los pilotos que insistieron en que este mal comportamiento debe enfrentarse.

Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple , dijo Pérez, de Red Bull. Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos no deberían de tener permitido avergonzarnos así.

Hamilton, quien fue abucheado después de que impactó su Mer-cedes durante la práctica en Austria, indicó que el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, está trabajando en una solución.