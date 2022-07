Para el doctor Jorge Armando Fuerte Garduño, coordinador del área de sicología, la ansiedad es la etapa más complicada del tratamiento, porque se requiere disposición del paciente a generar un cambio de hábitos y de conducta.

Flagelo multifactorial

“La adicción a las drogas es multifactorial, aunque ahora se incrementó mucho por la pandemia; el encierro llevó al consumo de drogas. Por ejemplo, los que ya no bebían alcohol lo volvieron a hacer o buscaron otras drogas como cristal o cocaína, pero 90 por ciento de los casos son por cuestiones de ansiedad, porque no están logrando metas, hay frustración, problemas familiares, violencia”, dijo el doctor, quien menciona el caso de éxito de un hombre que pese a no creer en sí mismo, ha dejado de beber alcohol por más de un año.

Entre los servicios que otorga la clínica está también la atención a víctimas de mordeduras de animales ponzoñosos; apenas se atendieron dos casos por mordedura de víbora de cascabel, que es la más frecuente, seguida de las picaduras de alacranes. En esos casos basta con suministrar antídotos, pero si la situación se torna grave –lo que es poco frecuente–, es canalizado a un hospital de medicina intensiva.