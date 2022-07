Bernard Barker, de madre cubana y padre estadunidense, reconoció que toda su vida se había relacionado con los paramilitares, el movimiento de inteligencia y la gente que vive según sus propias normas... Ni siquiera me fío de los políticos . Cuando un comité especial del Senado lo interrogó por su participación en el caso que costó la presidencia a Nixon, el ex policía de Fulgencio Batista ascendido a matón de la CIA dijo que estaba allí para cumplir órdenes, no para pensar y que buscaba pruebas para demostrar que el Partido Demócrata recibía financiamiento del gobierno cubano.

Todavía no han aparecido los Bob Woodward y Carl Bernstein que sigan la pista al dinero que conecta a siete cubanos que participaron en el asalto al edificio legislativo de Washington con el Partido Republicano y la Casa Blanca de Donald Trump. En las elecciones de 2020 los cubanoestadunidenses Gilbert Fonticoba, Pedro Barrios, Nowell Salgueiro, Chris Bárcenas, Gabriel García, Alan Chovel y Bárbara Balsameda, todos miembros del grupo violento de extrema derecha Proud Boys, fueron elegidos para integrar el Comité Ejecutivo del Partido Republicano del condado de Miami-Dade. Entre ellos hay tres que enfrentan cargos penales por participar en el ataque. Los siete tienen o han tenido relaciones o han trabajado directamente en las oficinas de prominentes políticos de Florida, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio.

No se trata de mera coincidencia, sino de la infiltración deliberada para hacerse cargo del Partido Republicano del sur de Florida, según una investigación publicada recientemente por el New York ­Times que no ha llamado demasiado la atención, como ocurrió inicialmente cuando fueron descubiertos los delincuentes de Watergate y no había aparecido aún Garganta Profunda. Es célebre lo que un asesor le dijo a Nixon, cuando los cubanos fueron atrapados por un vigilante despistado dentro del edificio: No se preocupe, señor presidente, esto es una historia de tres días .