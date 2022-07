Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de julio de 2022, p. 8

Campeche, Camp., La gobernadora Layda Elena Sansores San Román rechazó haber incurrido en desacato, o cometido alguna falta o ilegalidad, al difundir el martes pasado un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Aseguró que ese día, durante la transmisión de su programa Martes del Jaguar, no estaba enterada de la suspensión provisional que le impide divulgar grabaciones con supuestos dichos de Alejandro Moreno.

Estoy colgando (el teléfono luego de dialogar) con el abogado; apenas estamos recibiendo la notificación; no he leído el texto, en qué consiste y contra qué se amparan, contra qué fue la suspensión; yo no sabía , dijo ayer entrevistada en esta capital, poco antes de viajar a la Ciudad de México.