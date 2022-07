Seguirán movilizaciones

Delgado se pronunció con dureza contra los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral; advirtió que no harán caso de la resolución que impide a las llamadas corcholatas asistir a eventos públicos: vamos a seguir reuniéndonos y convocando a nuestros principales liderazgos; me parece que la autoridad electoral está excediendo claramente su campo de responsabilidad; se evidencia como parcial y que no halla cómo detener a nuestro movimiento. Estamos en un punto donde se está violando la Constitución, se están coartando los derechos políticos y humanos de los militantes de Morena.

Enunció los artículos 6, 7, 9, 35 y 41 de la Constitución, que a su decir son afectados con la determinación de los magistrados del TEPJF. “Es un claro exceso que se nos impida la participación en actos públicos, porque no hay proceso electoral alguno en marcha ni en el estado de México ni en Coahuila; arrancan hasta enero. Y el proceso federal todavía está muy lejos.