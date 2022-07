Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de julio de 2022, p. 6

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso ayer multas por 70.5 millones de pesos en conjunto para los partidos políticos nacionales y locales que contendieron en las elecciones del pasado 5 de junio, en seis entidades del país.

Los partidos con las sumas de sanciones más altas son Movimiento Ciudadano (MC), con 16 millones; Partido Acción Nacional, con 14.8 millones, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 14.2 millones.

Al inicio de la sesión del consejo general del INE, el representante de Morena, Eurípides Flores, criticó las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias, a la que calificó de comité de censura que actúa para tratar de frenar a este partido, y dictamina con criterios autoritarios, según el sapo, la pedrada , pero advirtió que Morena continuará con sus actividades.

No nos van a parar, como es la intención del bloque conservador, y vamos a seguir defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación, pésele a quien le pese , aseguró.

Esto luego de que esa comisión dictara medidas cautelares en contra de Morena y servidores públicos afiliados para que se abstenga de organizar y participar en reuniones consideradas por la autoridad electoral como proselitistas, que en opinión de consejeros y magistrados afectarían las contiendas de 2023 en Coahuila y en el estado de México, así como el proceso de 2024 que incluye la sucesión presidencial.