Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el acuerdo. A partir de ayer, los tres socios tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio podrán solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Aferrado

Alito Moreno anunció cambios en la integración del Comité Ejecutivo Nacional PRI, así como en las Comisiones del Consejo Político Nacional. Entre los refuerzos sobresalen los nombres de ex gobernadores y de sus ex candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés. En realidad, el único cambio esperado no ocurrió: el del propio Alito. Está haciendo exactamente todo lo necesario para acabar con el otrora invencible .

Ombudsman social

Asunto: Crédito Real

Contraté desde febrero de 2021 un crédito automotriz con Crédito Real y me acabo de enterar que tal empresa esta por ser liquidada. Había pensado pagar el saldo restante del crédito para que me entreguen la factura del vehículo. Me preocupa la posibilidad de perder el dinero, si llevo a cabo el pago y no me entreguen la factura del carro. ¿Qué me recomienda hacer en este caso, qué garantías puedo tener si hago el pago?

SmdeO/Cdmx

R: Por lo pronto proteja su dinero. La empresa se declaró en quiebra y también está por hacerlo en Estados Unidos. Viene un proceso largo.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com